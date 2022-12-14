росіяни направили на житлові квартали Нікопольщини понад 50 снарядів: пошкоджені будинки

14.12.2022 17:56

Усю ніч 14 грудня атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Вночі російські окупанти знову обстріляли два міста – Нікополь та Марганець

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