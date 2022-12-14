Mіські новини Новини росіяни направили на житлові квартали Нікопольщини понад 50 снарядів: пошкоджені будинки 14.12.2022 17:56 Усю ніч 14 грудня атакували Нікопольщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Вночі російські окупанти знову обстріляли два міста – Нікополь та Марганець Продовжити читання Уперед У Дніпрі частково запрацювали підземні “Пункти незламності” Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор 🇺🇦 100 днів як українці ста Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини У Дніпрі частково запрацювали підземні “Пункти незламності” 14.12.2022 16:50 Новини Новини України Масована атака дронами Київщини та обстріл Херсонської ОВА. 294 доба на фронті 14.12.2022 16:19 Mіські новини Новини СПЕЦРЕПОРТАЖ. Перший снігопад у Дніпрі: чи впорались комунальники? 14.12.2022 16:10 Mіські новини Новини Переселенка з Кремінної відкрила власне ательє у Дніпрі 14.12.2022 15:48 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.12.2022 14.12.2022 8:09 Новини Новини України Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває навіть під час війни – звернення Президента України 13.12.2022 22:57