Готуємо домовленості, які посилять оборонні спроможності України – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Передусім я хочу подякувати нашим зенітникам і Повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами.

Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Я дякую вам, хлопці!

Загалом було збито 13 «Шахедів». Це 13 врятованих об’єктів інфраструктури, це врятовані життя. За один ранок.

Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну й протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи.

За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні щодо ППО.

Звичайно, дуже детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі.

Сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до Європейського парламенту. Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів.

Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити. Молодці!

Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку – і дуже результативно. Дякую вам, воїни!

Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей Україні.

Також не зменшуємо нашу активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності. Сьогодні закликав наших друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, щоб трибунал зрештою запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших людей. І буде відповідати.

Говорив сьогодні з очільником Міжнародного олімпійського комітету Бахом.

Зокрема про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими.

Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни.

Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було… Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові.

Провів сьогодні й дуже важливі переговори з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права, за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як «Зерно з України». Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що й це може бути успішним.

І ще одне.

Сьогодні 64 українці були повернуті з російського полону. 64 воїни. Четверо офіцерів і 60 рядових та сержантів. Серед них є важкопоранені. Усім надаємо належну допомогу.

Працюємо далі, щоб звільнити й повернути додому кожного українця й кожну українку, яких іще утримують у Росії. Я дякую нашій команді, яка забезпечує проведення обмінів.

Я дякую всім, хто працює заради українців та України!

Слава всім, хто воює за нашу державу!

Слава всім, хто наповнює своєю сміливістю й результативністю слово, яке звучить зараз по всьому світу, – слово «Україна».

І хочу окремо подякувати сьогодні «Пласту», нашим українським скаутам, гайдам за Вифлеємський вогонь миру, який вони привезли в Україну. Хай це світло підтримає всіх нас, усіх українців.

Слава Україні!