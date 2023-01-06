“російське перемир’я”: На Нікопольщині пошкоджено кілька будинків та інфраструктура

06.01.2023 15:07

Вночі 6 січня окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Із десяток ворожих снарядів прилетіли одразу у дві громади. Обійшлося без постраждалих, проте пошкодженна цивільна інфраструктура

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