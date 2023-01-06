Mіські новини Новини “російське перемир’я”: На Нікопольщині пошкоджено кілька будинків та інфраструктура 06.01.2023 15:07 Вночі 6 січня окупанти двічі обстріляли Нікопольський район. Із десяток ворожих снарядів прилетіли одразу у дві громади. Обійшлося без постраждалих, проте пошкодженна цивільна інфраструктура Продовжити читання Уперед На Дніпропетровщині зростає рівень захворюваності на COVID-19 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини На Дніпропетровщині зростає рівень захворюваності на COVID-19 06.01.2023 10:18 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 06.01.2023 06.01.2023 8:18 Новини Новини України Війна закінчиться, коли російські солдати або підуть, або ми їх виженемо – звернення Президента України 05.01.2023 23:25 Mіські новини Новини Обстріли Нікополя: загинув чоловік, пошкоджені будинки та господарчі споруди 05.01.2023 16:45 Новини Новини України Окупанти двічі обстріляли Херсон: є загиблі та поранені. 316 доба на фронті 05.01.2023 16:10 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 05.01.2023 05.01.2023 8:15