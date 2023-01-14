НАЖИВО: Ракетна атака по Дніпру: Люди самостійно допомагають розбирати завали в Дніпрі

14.01.2023 18:15

Ракетна атака по Дніпру: Люди самостійно допомагають розбирати завали в Дніпрі

 

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