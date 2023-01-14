Дніпряни допомагають рятувальникам розбирати завали

14.01.2023 20:07

На відео сотні дніпрян допомагають рятувальникам розбирати завали та відсувати зруйновані автомобілі.

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