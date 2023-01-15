Ракетна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, ще одна дістала поранень
15.01.2023 14:07
Одна людина загинула, ще одна дістала поранень внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Кривий Ріг. Окупанти поцілили ракетою по приватному сектору. Понівечили житлові будинки, школи, дитсадки та комунікації. Ще чотири ракети вдалося збити нашим силам ППО. Більш детально про трагедію – далі в сюжеті
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