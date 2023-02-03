Mіські новини Новини На Дніпропетровщині сплеск захворюваності на грип та ГРВІ 03.02.2023 17:03 Понад 12 000 людей за тиждень захворіли на грип та ГРВІ. На Дніпропетровщині фіксують щорічний спалах інфекції. Медики закликають в жодному разі не лікувати самостійно. А для профілактики захворювань радять вакцинуватись Продовжити читання Уперед Двоє чоловіків загинуло від обстрілів на Харківщині / ЗСУ збили ворожий літак. 345 доба на фронті Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Двоє чоловіків загинуло від обстрілів на Харківщині / ЗСУ збили ворожий літак. 345 доба на фронті 03.02.2023 16:45 Новини Новини України 10 місяців без світла під тортурами. Селище на Херсонщині окупанти перетворили на базу 03.02.2023 16:16 Mіські новини Новини У Дніпрі затримано трьох агентів, які передавали розвіддані спецслужбам рф 03.02.2023 14:32 Mіські новини Новини Звечора Марганецька, зранку Нікопольська: окупанти обстрілюють громади з артилерії 03.02.2023 13:16 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.02.2023 03.02.2023 7:54 Новини Новини України Нам в Україні потрібно говорити в один голос зі світом щодо постачання для оборони та посилювати тиск на Росію – звернення Президента Володимира Зеленського 02.02.2023 22:04