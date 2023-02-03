На Дніпропетровщині сплеск захворюваності на грип та ГРВІ

03.02.2023 17:03

Понад 12 000 людей за тиждень захворіли на грип та ГРВІ. На Дніпропетровщині фіксують щорічний спалах інфекції. Медики закликають в жодному разі не лікувати самостійно. А для профілактики захворювань радять вакцинуватись

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