На Дніпропетровщині сплеск захворюваності на грип та ГРВІ

Понад 12 000 людей за тиждень захворіли на грип та ГРВІ. На Дніпропетровщині фіксують щорічний спалах інфекції. Медики закликають в жодному разі не лікувати самостійно. А для профілактики захворювань радять вакцинуватись

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