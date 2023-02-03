Двоє чоловіків загинуло від обстрілів на Харківщині / ЗСУ збили ворожий літак. 345 доба на фронті

Минулої доби окупанти здійснили понад 70 обстрілів по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. А на світанку армія рф відкрили вогонь по місту Барвінкове. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок – загинули двоє чоловіків. Упродовж доби українські воїни знищили ворожий літак, чотири танки та майже 900 одиниць особового складу рф. Попри значні втрати, окупанти продовжують наступати на чотирьох напрямках

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