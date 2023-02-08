IT-шники Дніпра встановили пілотів, які випускають ракети по Дніпру та Україні

08.02.2023 13:47

Прізвища пілотів, які випустили ракети по багатоповерхівці на “Перемозі” у Дніпрі були відомі в перші дні після катастрофи. Їх знайшли дніпровські айті-аналітики. В нашому місті працює унікальна агенція “Мольфар”, яка займається розшуком військових злочинців. Вони почали працювати з першого дня війни. Зокрема, довели, хто обстріляв пологовий будинок в Маріуполі, встановили особи злочинців з Бучі та зрадників, що перейшли на російську сторону

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