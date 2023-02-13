ДРОН ДЛЯ ЗСУ замість подарунка на день народження. Хлопик з Дніпра допомагає армії

13.02.2023 16:29

Дрон для військових замість подарунка на день народження! Дев’ятирічний хлопчик з Дніпра за подаровані кошти придбав безпілотник і передав його бійцям терооборони. Малий переконаний: наближати перемогу зараз має кожен українець

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