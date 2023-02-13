Mіські новини Новини ДРОН ДЛЯ ЗСУ замість подарунка на день народження. Хлопик з Дніпра допомагає армії 13.02.2023 16:29 Дрон для військових замість подарунка на день народження! Дев’ятирічний хлопчик з Дніпра за подаровані кошти придбав безпілотник і передав його бійцям терооборони. Малий переконаний: наближати перемогу зараз має кожен українець Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.02.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ДНІПРУ - 246! Цього року не бу З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НЕЗЛАМ "Людина, її життя і здоров'я, 🇺🇦 Тримаємо інформаційни Ми боронимо країну на інфор Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 13.02.2023 13.02.2023 7:33 Новини Новини України Елементи російської системи, які залучені до війни, мають бути ізольовані від світової системи – звернення Президента України 12.02.2023 21:17 Mіські новини Новини РИБАЛКИ ДРЕЙФУВАЛИ НА КРИЖИНІ – відео рятувальної операції на річці Дніпро 12.02.2023 19:25 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.02.2023 12.02.2023 8:20 Новини Новини України Держава продовжить модернізацію інституцій та процедур – звернення Президента України 11.02.2023 22:25 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.02.2023 11.02.2023 8:06