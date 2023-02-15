СПЕЦРЕПОРТАЖ: МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ТЕРАКТУ. Дніпро досі не оговтався після страшної трагедії

15.02.2023 12:01

Місяць після теракту на “Перемозі”! 14-го січня росіяни вдарили неточною, надважкою ракетою Ха-22 по багатоповерхівці в Дніпрі. 46 людей загинули, вдвічі більше – зазнали поранень. П’ять тіл й досі – не ідентифіковані. Ракета фактично розрізала будинок навпіл. Наразі у будинку вже відновили водопостачання, електроенергію та тепло. Комунальники замінили майже тисячу вибитих вікон. Частини знищених під’їздів розберуть

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.02.2023

15.02.2023 8:08

Маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів – звернення Президента України

14.02.2023 22:38

“Дніпровський Стоунхендж”. У місті відкрилась унікальна археологічна виставка

14.02.2023 17:08

ПІДСТРЕЛИВ СОБАКУ посеред міста. Скандал між поліцейським та зоозахисниками у Кам’янському

14.02.2023 16:52

Обстріл Очакова / Бої за Бахмут / Зброя з “Рамштайну”. 356 доба на фронті

14.02.2023 16:19

41 рибалка на дрейфуючій кризі! Посеред Дніпра застрягли любителі зимової робиловлі

14.02.2023 14:14
.