СПЕЦРЕПОРТАЖ: МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ТЕРАКТУ. Дніпро досі не оговтався після страшної трагедії

Місяць після теракту на “Перемозі”! 14-го січня росіяни вдарили неточною, надважкою ракетою Ха-22 по багатоповерхівці в Дніпрі. 46 людей загинули, вдвічі більше – зазнали поранень. П’ять тіл й досі – не ідентифіковані. Ракета фактично розрізала будинок навпіл. Наразі у будинку вже відновили водопостачання, електроенергію та тепло. Комунальники замінили майже тисячу вибитих вікон. Частини знищених під’їздів розберуть

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