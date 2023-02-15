Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 15.02.2023

Відеоверсію добового зведення з додаванням інформації втрат противника за добу буде опубліковано о 10.00.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області,

а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.