День військового журналіста: кореспонденти та оператори 11 каналу весь рік працюють у гарячих точках

16.02.2023 20:44

День військового журналіста відзначають в Україні. Із 2014-го року й до сьогодні вони боронять громадян від фейків і дезінформації, які поширює російська пропаганда. Також – фільмують воєнні злочини країни-терористки. Кореспонденти та оператори 11-го каналу весь рік висвітлюють тему повномасштабної війни, працюють у тому числі і в гарячих точках. Неодноразово потрапляли під ворожі обстріли на Донеччині, в Нікополі, Марганці та інших місцях

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