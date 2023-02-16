День військового журналіста: кореспонденти та оператори 11 каналу весь рік працюють у гарячих точках

День військового журналіста відзначають в Україні. Із 2014-го року й до сьогодні вони боронять громадян від фейків і дезінформації, які поширює російська пропаганда. Також – фільмують воєнні злочини країни-терористки. Кореспонденти та оператори 11-го каналу весь рік висвітлюють тему повномасштабної війни, працюють у тому числі і в гарячих точках. Неодноразово потрапляли під ворожі обстріли на Донеччині, в Нікополі, Марганці та інших місцях

Продовжити читання