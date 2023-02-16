Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Маємо чергову хорошу новину – повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні ще 101 людина.

Більшість – оборонці Маріуполя, рядові й сержанти. ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тероборона. Один цивільний – перший заступник міського голови Енергодара.

Я щасливий за кожну з більш як сотні українських родин, до яких повертаються сини, брати, чоловіки. Я дякую нашому Координаційному штабу та всій нашій команді. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко, Лубінець. І всім, хто допомагає.

Провів сьогодні чергове засідання Ставки, і в ньому взяли участь усі командувачі оперативних напрямків. Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи – теж за кожним з оперативних напрямків.

Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді.

Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно готуємо.

Провів сьогодні кілька важливих міжнародних розмов. Якраз тих, які посилюють.

Із того, про що можна говорити публічно, зазначу такі. Вранці взяв участь у засіданні норвезького Стортингу – парламенту. Де якраз опрацьовували історичний пакет підтримки для нашої держави – на п’ять років. Понад 7 мільярдів доларів.

Норвегія – один із наших найбільш послідовних та енергійних партнерів. Це стосується і зброї, зокрема сильних систем ППО NASAMS. І багатьох інших аспектів підтримки.

Але особливо важливо: цей пакет тривалої, пʼятирічної підтримки – це приклад, орієнтир. Це рівень, який бачать інші партнери.

Я ще раз дякую всім норвежцям за вже надані пакети допомоги нашій державі й за сьогоднішнє рішення. Це те, що справді нас посилює.

Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Ізраїлю, який прибув з візитом в Україну. Детально поговорили.

Поінформував про ситуацію на передовій, про наші зусилля на міжнародних майданчиках. Зокрема, представив нашу формулу миру й запросив Ізраїль приєднатись до її реалізації.

Зустрівся з лідером Лейбористської партії Великої Британії та офіційної опозиції. Британці – щирий і міцний наш союзник, вони серед найсильніших захисників глобальної свободи.

Важливо, щоб представники всього політичного спектра Сполученого Королівства бачили на власні очі, що принесла російська війна і як українці налаштовані перемогти й відбудувати свою країну. Це була сьогодні змістовна зустріч, корисна.

Я ще раз дякую Британії за всю надану нашому народу підтримку, за всю ту оборонну силу, яку ми отримали з допомогою британців.

Говорив із Президентом Казахстану. Передусім про співпрацю на міжнародних майданчиках – є те, що можемо зробити разом заради наших спільних інтересів і захисту міжнародного права. Подякував за гуманітарну підтримку для України.

І ще кілька дуже важливих речей.

Сьогодні наші литовські брати відзначають 105-ту річницю відновлення Литовської держави.

Це свято, вага якого особливо відчувається саме зараз, коли ми разом з Литвою захищаємо нашу свободу й наше право на Європу.

Я хочу ще раз підкреслити зараз: Литва почала нам допомагати ще до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. І я постійно відчуваю цю підтримку – і від пана Президента Гітанаса Наусєди, і від Литовської держави загалом.

Абсолютно впевнений, що ми разом будемо відзначати дні нашої державності ще багато разів – і завжди у своїх вільних країнах.

Щойно взяв участь у відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю. Як завжди, принципового. Як завжди, актуального. І цьогоріч – максимально солідарного з Україною і з нашою боротьбою за свободу.

Синьо-жовті кольори символу «Берлінале», знаменитого ведмедя, цьогоріч – це справді зворушливо. І потужно. Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним.

Я дякую всім кіномитцям, які не залишилися байдужими й підтримують нас силою своїх робіт і свого впливу. Дякую всім організаторам і учасникам фестивалю. І звичайно – Шону Пенну, який був в Україні в перший день повномасштабного вторгнення і який відтоді стає тільки рішучішим у підтримці українців.

І відзначення наших захисників і захисниць, шанування наших героїв.

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади й артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади – дякую вам, хлопці, за хоробрість і влучність. Дякую вам за вмілу й стійку оборону Донеччини.

Запорізький напрямок – дякую всім бійцям 129-ї окремої Криворізької бригади тероборони. Надійно тримають лінію оборони.

І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім бійцям ППО та льотчикам, які сьогодні забезпечили результат у збитті російських ракет.

36 ракет і дронів під час сьогоднішньої атаки. Половину збито.

Робимо все, щоб у наших воїнів була можливість збивати весь арсенал ворога в нашому небі.

Я дякую всім, хто допомагає! Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!

Слава Україні!