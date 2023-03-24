Ракети Х-59, авіабомби та «Шахеди»: росіяни всю ніч гатили по Україні. 394 доба на фронті

24.03.2023 18:36

росіяни можуть змінити тактику ракетних ударів в Україні. Вночі обстріляли Одещину, Сумщину та Донеччину. Є загиблі й поранені. Окупантам дедалі тривожніше навіть в бухтах Севастополя. Про все це докладніше в нашому дайджесті за 24 березня

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