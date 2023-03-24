Mіські новини Новини ШАНС ЖИТИ. У лікарні Дніпра провели унікальну операцію на мозку 24.03.2023 17:14 У Дніпрі провели надскладну операцію й врятували життя мешканцю Покровська Донецької області. У чоловіка була велика пухлина мозку. Він не міг ні ходити, ні розмовляти. Неймовірна історія повернення до життя – далі Продовжити читання Уперед ГОДИННИКИ НА ЛІТНІЙ ЧАС. Як правильно перелаштувати організм? Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ВЖЕ ЗАВТРА! Подкаст на 11 кан 🎙Як вберегти психіку під ч 🌷🌸 Волонтерять, працюють, Шок, біль, травми та втрати.. Instagram post 17991836239674599 За лаштунками телемарафону Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ГОДИННИКИ НА ЛІТНІЙ ЧАС. Як правильно перелаштувати організм? 24.03.2023 16:31 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 24.03.2023 24.03.2023 8:09 Новини Новини України На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом, але навіть у такі села люди повертаються – звернення Президента України 23.03.2023 22:06 Mіські новини Новини Позашляховик передали на фронт мер Кам’янського та ГО «Бджола» 23.03.2023 19:37 Новини Новини України ПІД АВІАУДАРАМИ Авдіївка / Під вогнем Харківщина та Херсонщина. 393 доба на фронті 23.03.2023 17:28 Новини Японський волонтер передав гумантарну допомогу жителям Херсонщини 23.03.2023 15:37