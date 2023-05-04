“МИТІ ВІЙНИ”. У Дніпрі відкрилась фотовиставка військового кореспондента

Війна крізь об’єктив камери. Майже 40 світлин у вільному доступі. Фотографії подій в нашому місті з початку повномасштабного вторгнення. Відкрилась персональна виставка воєнного кореспондента Сергія Дівєєва в Оперному театрі

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