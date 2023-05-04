Нікопольщину обстріляли двічі за добу: є постраждалі та руйнування

04.05.2023 16:09 27

росіяни двічі за добу обстріляли Нікополь. Гатили з важкої артилерії та дронів. Атакували мирні квартали вдень та вночі

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