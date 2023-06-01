ПОСМІШКИ ДІТЕЙ. Фонд Марії Пінчук з військовими привітали малечу зі святом

Подарунки, яскраве шоу та посмішки. До свята у фонді Марії Пінчук “За дітей” організували захід. До прихистку приїхала малеча з інших шелтерів. Усі вони – з гарячих точок України та вже рік живуть у Дніпрі. Привітати дітей прийшли й наші військові

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