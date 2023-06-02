Mіські новини Новини Троє жителів Дніпропетровщини постраждали від ворожих атак 02.06.2023 14:05 36 Троє людей поранені. Побиті житлові будинки та комунікації. Дніпропетровщина – знову під обстрілами. Тільки за добу ворог тричі гатив по Нікопольщині Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.06.2023Назад ДІТЯМ ПРО КОСМОС. У Planetarium Noosphere презентували нову програму Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Малі побратими допомагають Масована нічна атака на Киї Про Нікополь - 1 червня. Диві З вірою у Перемогу: У Дніпрі З Днем Захисту Дітей🫶👼🏻 Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДІТЯМ ПРО КОСМОС. У Planetarium Noosphere презентували нову програму 02.06.2023 14:33 28 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 02.06.2023 02.06.2023 8:03 72 Новини Новини України Обовʼязок місцевої влади – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово – звернення Президента України 01.06.2023 22:10 3028 Mіські новини Новини ПОСМІШКИ ДІТЕЙ. Фонд Марії Пінчук з військовими привітали малечу зі святом 01.06.2023 20:55 133 Mіські новини Новини Мінісадок відкрили у НТУ “Дніпровська Політехнка” 01.06.2023 20:10 206 Mіські новини Новини У Дніпрі до Дня захисту дітей пройшла виставка-живопис художниці Олени Чех 01.06.2023 19:35 226