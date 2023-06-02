Троє жителів Дніпропетровщини постраждали від ворожих атак

02.06.2023 14:05 36

Троє людей поранені. Побиті житлові будинки та комунікації. Дніпропетровщина – знову під обстрілами. Тільки за добу ворог тричі гатив по Нікопольщині

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