Mіські новини Новини БУДУТЬ З РОБОТОЮ. Уряд Німеччини допомагає з працевлаштуванням маріупольцям 16.06.2023 15:44 25 Посолка Німеччини в Україні побувала із робочим візитом у Дніпрі. Вона відвідала центр для підтримки маріупольців. Каже: Уряд її країни нині допомагає жителям міста Марії із працевлаштуванням. Це робитимуть і надалі, якщо будуть результати Продовжити читання Уперед Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 13 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Україні загрожують спалахи Пункти видачі води / До бере Новини за хвилину від 15.06.23 🥇Більше 150 медалей виборол У Дніпрі з'явився мурал, при Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 13 16.06.2023 13:01 48 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2023 16.06.2023 7:58 14 Новини Новини України Черговий «Рамштайн» відбувся доволі результативно, ще міцнішаємо – звернення Президента України 15.06.2023 22:51 89 Новини Новини України ОКУПАНТИ ТІКАЮТЬ З ПОЗИЦІЙ / РАКЕТНИЙ ОБСТРІЛ УКРАЇНИ / ПІЛОТИ ВЧАТЬСЯ НА F-16 // Війна. День 477 15.06.2023 18:09 102 Mіські новини Новини ГРОМАДА БЕЗ ВОДИ. На Криворіжжі – посуха через обміління водосховища 15.06.2023 16:07 108 Mіські новини Новини ДОЩ В ОСЕЛІ. Через старий дах багатоповерхівку затоплює після опадів 15.06.2023 15:43 94