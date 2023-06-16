БУДУТЬ З РОБОТОЮ. Уряд Німеччини допомагає з працевлаштуванням маріупольцям

Посолка Німеччини в Україні побувала із робочим візитом у Дніпрі. Вона відвідала центр для підтримки маріупольців. Каже: Уряд її країни нині допомагає жителям міста Марії із працевлаштуванням. Це робитимуть і надалі, якщо будуть результати

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