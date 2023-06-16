Mіські новини Новини Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 13 16.06.2023 13:01 9 До 13 збільшилась кількість жертв у Кривому Розі внаслідок ракетного удару. Вчора у лікарні помер 38 річний хлопець. Він мав 80% опіків. Влада обіцяє дати гроші на поховання кожного загиблого. Тим часом, ворог продовжує гатити по нашій області Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Україні загрожують спалахи Пункти видачі води / До бере Новини за хвилину від 15.06.23 🥇Більше 150 медалей виборол У Дніпрі з'явився мурал, при Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.06.2023 16.06.2023 7:58 9 Новини Новини України Черговий «Рамштайн» відбувся доволі результативно, ще міцнішаємо – звернення Президента України 15.06.2023 22:51 84 Новини Новини України ОКУПАНТИ ТІКАЮТЬ З ПОЗИЦІЙ / РАКЕТНИЙ ОБСТРІЛ УКРАЇНИ / ПІЛОТИ ВЧАТЬСЯ НА F-16 // Війна. День 477 15.06.2023 18:09 97 Mіські новини Новини ГРОМАДА БЕЗ ВОДИ. На Криворіжжі – посуха через обміління водосховища 15.06.2023 16:07 107 Mіські новини Новини ДОЩ В ОСЕЛІ. Через старий дах багатоповерхівку затоплює після опадів 15.06.2023 15:43 94 Mіські новини Новини НАГОРОДА ДОНОРІВ. У Центрі переробки плазми вручили відзнаки 15.06.2023 15:10 100