Кількість жертв у Кривому Розі збільшилась до 13

До 13 збільшилась кількість жертв у Кривому Розі внаслідок ракетного удару. Вчора у лікарні помер 38 річний хлопець. Він мав 80% опіків. Влада обіцяє дати гроші на поховання кожного загиблого. Тим часом, ворог продовжує гатити по нашій області

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