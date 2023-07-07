РЕВІЗІЯ СХОВИЩАМИ. 60 укриттів у Дніпрі непридатні для користування

07.07.2023 15:42 36

Затоплені або в аварійному стані. У Дніпрі виділили понад 155 мільйонів гривень на ремонт непридатних до користування укриттів. Та більшість сховищ все ж відповідають нормам, кажуть рятувальники. Як виглядають взірцеві захисні споруди? А де ще треба навести лад?

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