ДЕНЬ ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ. У Кривому Розі вшановують пам’ять загиблих від ракетних ударів

01.08.2023 12:31 27

У Кривому Розі – сьогодні день жалоби. Вчора росіяни вбили шістьох людей. Двома ракетами атакували дев’ятиповерхівку та навчальний заклад. Як місто оговтується від трагедії?

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