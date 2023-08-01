Mіські новини Новини ДЕНЬ ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ. У Кривому Розі вшановують пам’ять загиблих від ракетних ударів 01.08.2023 12:31 27 У Кривому Розі – сьогодні день жалоби. Вчора росіяни вбили шістьох людей. Двома ракетами атакували дев’ятиповерхівку та навчальний заклад. Як місто оговтується від трагедії? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.08.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Кривавий терор росіян у Кри 💡Як сплачувати за світло м До 53 зросла кількість поран Привласнив гроші для ЗСУ ма ⚠️ Рівень води у ставку-ох ❗️Наслідки ракетного удар Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.08.2023 01.08.2023 8:31 15 Новини Новини України Для захисту життя українців і українок потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського 31.07.2023 21:53 85 Mіські новини Новини РАКЕТНИЙ ТЕРОР КРИВОГО РОГУ: є вбиті, десятки поранених, значні руйнування 31.07.2023 19:16 107 Mіські новини Новини НІКОПОЛЬ З ВОДОЮ! Постачання відновлене на 90% 31.07.2023 18:07 106 Новини Новини України ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ ХЕРСОН З РСЗВ / ДОНЕЧЧИНА ПІД АВІАУДАРАМИ // Війна. День 523 31.07.2023 17:38 98 Mіські новини Новини БОРОТЬБА ЗА КОМПЕНСАЦІЮ. У Підгородному незадоволені розміром виплат за зруйноване житло 31.07.2023 15:09 114