Новини Новини України СЕРПНЕВІ ЗМІНИ. Скасування пільг, винагороди військовим, поповнення з ідентифікацією 01.08.2023 17:40 41 Додаткові винагороди військовим, повернення податків на довоєнний рівень. А ще – скасування виплат для деяких переселенців та оплата через термінал лише з мобільним номером. З першого серпня в Україні чимало змін. Продовжити читання Уперед ДЕНЬ ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ. У Кривому Розі вшановують пам’ять загиблих від ракетних ударівНазад На Херсонщині росіяни вбили медиків / Харківщина під атакою дронів // Війна. День 524 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🕯️Кривий Ріг у жалобі Люд Кривавий терор росіян у Кри 💡Як сплачувати за світло м До 53 зросла кількість поран Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України На Херсонщині росіяни вбили медиків / Харківщина під атакою дронів // Війна. День 524 01.08.2023 18:05 22 Mіські новини Новини ДЕНЬ ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ. У Кривому Розі вшановують пам’ять загиблих від ракетних ударів 01.08.2023 12:31 56 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.08.2023 01.08.2023 8:31 32 Новини Новини України Для захисту життя українців і українок потрібно, щоб у наших військових було достатньо далекобійної зброї – звернення Президента Володимира Зеленського 31.07.2023 21:53 101 Mіські новини Новини РАКЕТНИЙ ТЕРОР КРИВОГО РОГУ: є вбиті, десятки поранених, значні руйнування 31.07.2023 19:16 119 Mіські новини Новини НІКОПОЛЬ З ВОДОЮ! Постачання відновлене на 90% 31.07.2023 18:07 122