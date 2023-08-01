СЕРПНЕВІ ЗМІНИ. Скасування пільг, винагороди військовим, поповнення з ідентифікацією

01.08.2023 17:40 41

Додаткові винагороди військовим, повернення податків на довоєнний рівень. А ще – скасування виплат для деяких переселенців та оплата через термінал лише з мобільним номером. З першого серпня в Україні чимало змін.

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