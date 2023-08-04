Mіські новини Новини ДОПОМОГА З НІМЕЧЧИНИ. До Дніпра привезли медприладдя 04.08.2023 12:18 49 Гуманітарка з німецьким корінням. До Дніпра завітали іноземні волонтери. З собою взяли медичне приладдя та 50 гнучких сонячних панелей. Для благодійників це вже третя поїздка до України. Вперше побували у грудні: привезли генератори двом лікарням. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.08.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro Про Нікополь - 3 серпня. Диві Новини за хвилину від 03.08.23 Instagram post 17997114284017389 ⚠️ Рівень води у ставку-ох Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.08.2023 04.08.2023 9:07 21 Новини Новини України Усі повинні працювати на перемогу, на захист людей і України – звернення Президента Володимира Зеленського 03.08.2023 21:51 94 Новини Новини України ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. В Україні запрацювала мережа, яка блокує російські канали 03.08.2023 18:12 100 Новини Новини України Є ЗАГИБЛІ І ПОСТРАЖДАЛІ: окупанти обстрілюють Херсонщину і Запоріжжя // Війна. День 526 03.08.2023 17:03 116 Mіські новини Новини БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА. 4 комунальні заклади отримали генератори 03.08.2023 16:41 125 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.08.2023 03.08.2023 8:49 76