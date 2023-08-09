ВУЛИЦЯ НА ЧЕСТЬ УБИВЦІ. У Дніпрі хочуть перейменувати Катеринославський бульвар

09.08.2023 14:37 28

У Дніпрі хочуть перейменувати Катеринославський бульвар. Серед ініціаторів – громадські діячі. Містяни ж у соцмережах вже розгорнули запеклі дискусії. Розпочали онлайн голосування. Які аргументи в активістів та що пропонують дніпряни?

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