Ліквідовано ворожий вертоліт / Потужна ППО на Сході / Загроза з Півдня // Війна. День 532

09.08.2023 17:29 9

Зранку ЗСУ приземлили російський вертоліт. Також з протидронової рушниці збили новітній безпілотник ворога на Харківському напрямку. А на Сході наші військові побудували потужну систему ППО. Більше про те, чим жила Україна останню добу — дивіться у дайджесті

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