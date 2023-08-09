Ліквідовано ворожий вертоліт / Потужна ППО на Сході / Загроза з Півдня // Війна. День 532

Зранку ЗСУ приземлили російський вертоліт. Також з протидронової рушниці збили новітній безпілотник ворога на Харківському напрямку. А на Сході наші військові побудували потужну систему ППО. Більше про те, чим жила Україна останню добу — дивіться у дайджесті
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