Кам’янська міська рада продовжує залучати кошти для розвитку міста

Реформа децентралізації суттєво збільшила можливості місцевих бюджетів. Достатньо сказати, що після внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів надходження до міського бюджету Кам’янського збільшилися на 42,5%. Але навіть з урахуванням цих додаткових надходжень коштів міського бюджету не вистачало для розв’язання нагальних питань. Треба було шукати вихід, і його було знайдено.

До свого обрання міським головою Кам’янського мені випало працювати заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Під час роботи у міністерстві набув важливого досвіду щодо взаємодії з різними міжнародними фондами та організаціями, які надавали Україні фінансову допомогу. Це були переважно безповоротні гранти або довготермінові кредити під дуже низький відсоток.

Отже, теоретично доступ до значних фінансових ресурсів для розвитку міської інфраструктури був, але для того, щоб їх отримати, треба було пройти важкий та довгий шлях. По-перше, ці кошти не видавалися просто так. За них треба було конкурувати з іншими претендентами, доводячи, що саме твої проєкти будуть найкориснішими та дадуть найбільший ефект. По-друге, всю документацію належало готувати у відповідності до європейських стандартів. По-третє, слід було враховувати бюрократичний фактор, коли вся документація ретельно перевірялася та прискіпливо погоджувалась. І нарешті, по-четверте, потрібно було крок за кроком накопичувати репутаційний капітал. Бо саме він дозволяв претендувати на більш масштабну фінансову допомогу, яка своєю чергою дозволяла реалізовувати більш масштабні проєкти.

Але ми вирішили піти саме цим шляхом, бо потреби розвитку міста вимагали невідкладних дій. І сьогодні завдяки професійній роботі всієї нашої команди ми вже маємо без перебільшення потужний результат.

На розвиток Кам’янського нам вдалося залучити 83,1 млн євро зовнішніх інвестицій. Загалом – це 49 проєктів. 18 з них вже реалізовані: створення транзитного (модульного) містечка для переселенців, повна реконструкція дитячого садочка № 43 «Зоренька», капітальний ремонт даху, фасаду, їдальні, спортивного залу та інших приміщень школи № 9, реконструкція та утеплення школи № 37 і амбулаторії ЦПМСД № 3 (поліклініка на проспекті Свободи, 20а), капітальний ремонт зовнішніх систем та мереж освітлення з використанням енергозберігаючих технологій на мостовому переході через р. Дніпро та інші.

Ще 31 проєкт перебуває на стадії реалізації або буде реалізований в найближчі 2 роки: реконструкція колегіуму № 16 та ліцею № 11, реконструкція будівель, капремонт відділень та благоустрій території в лікарнях № 7, 8 та № 9, придбання 20 нових трамваїв, повна реконструкція мереж зовнішнього освітлення всього міста з використанням енергозберігаючих технологій. До цього реалізуємо великий проєкт з реконструкції та утеплення 17 будівель – це заклади освіти, охорони здоров’я, серед яких міська дитяча лікарня та лікарні № 4 і 5, дитячі садочки, школи, а також інші проєкти.

Сумарно маємо таку ситуацію: за 7 років на кожну гривню, яка пішла на розвиток Кам’янського з міського бюджету, ми додали ще одну гривню коштом зовнішніх інвестицій.

Діяльність із залучення зовнішнього фінансування обʼєднано в програму «Інвестиції в місто». Наша команда прагне перетворити Кам’янське у сучасне місто, у місце для комфортного проживання всіх нас – його мешканців.