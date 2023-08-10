МАРСОВА ЗОНА. У планетарії Дніпра створили нову експозицію

10.08.2023 18:34 20

Дослідженню Марса PLANETARIUM NOOSPHERE присвятив свою нову експозицію. Вона унікальна і немає аналогів в Україні. Про неймовірні факти червоної планети можна дізнатись на екскурсіях. Окремо безплатно їх організовують для внутрішньо переміщених осіб

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