ЦЕХ У ДИТСАДОЧКУ. Виховательки Нікополя шиють одяг для ЗСУ

17.08.2023 17:37 20

Цех одягу – в обстріляному дитячому садочку! У Нікополі виховательки одного з дошкільних закладів відшивають форму для ЗСУ. Після атаки жінки заколотили вікна та прийнялись за роботу. Що вже передали нашим захисникам?

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