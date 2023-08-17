Mіські новини Новини ЦЕХ У ДИТСАДОЧКУ. Виховательки Нікополя шиють одяг для ЗСУ 17.08.2023 17:37 20 Цех одягу – в обстріляному дитячому садочку! У Нікополі виховательки одного з дошкільних закладів відшивають форму для ЗСУ. Після атаки жінки заколотили вікна та прийнялись за роботу. Що вже передали нашим захисникам? Продовжити читання Уперед ЗСУ ЗНИЩИЛИ 2 ГЕЛІКОПТЕРА / 55 ВИБУХІВ НА СУМЩИНІ / ЗАГИБЛІ НА ХАРКІВЩИНІ // Війна. День 540 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України ЗСУ ЗНИЩИЛИ 2 ГЕЛІКОПТЕРА / 55 ВИБУХІВ НА СУМЩИНІ / ЗАГИБЛІ НА ХАРКІВЩИНІ // Війна. День 540 17.08.2023 16:07 36 Mіські новини Новини МАЙСТЕРНЯ ПРОСТО НЕБА. ТРО Дніпра ремонтують машини на передовій 17.08.2023 15:07 65 Mіські новини Новини ДОПОМОГА СИРОТАМ. Волонтери опікуються дітьми, чиї батьки загинули на війні 17.08.2023 13:07 62 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.08.2023 17.08.2023 8:52 76 Новини Новини України Усе те, про що говорили в наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи Генштабу, урядовців і Ставки – звернення Президента України 16.08.2023 22:11 80 Mіські новини Новини ДОПОМОГА ДЛЯ ЗСУ. Волонтери Кривого Рогу виготовляють саморобні димові шашки 16.08.2023 17:36 96