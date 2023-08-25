Mіські новини Новини ВЧИТЕЛІ – ВОЛОНТЕРИ. Освітяни Дніпра активно підтримують ЗСУ 25.08.2023 13:09 19 Від шелтерів і до маскувальних сіток. У Дніпрі заклади освіти за півтора року війни перетворились на штаби допомоги. А сотні викладачів – стали волонтерами. Дбають про захисників, поранених, переселенців і нужденних Продовжити читання Уперед АТАКА НА ОБЛАСТЬ: Пошкоджені підприємство та інфраструктура Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини АТАКА НА ОБЛАСТЬ: Пошкоджені підприємство та інфраструктура 25.08.2023 12:15 47 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 25.08.2023 25.08.2023 7:35 7 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ЗА ЛАШТУНКАМИ. 11 канал показав, як готувався ефір до свята 24.08.2023 20:21 107 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Місто”, “Зорі за нас” 24.08.2023 19:50 90 Mіські новини Новини НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ГІСТЬ СТУДІЇ – ОЛЬГА ЖУРАВЕЛЬ. Пісні “Стоїмо-Вистоїмо” , “Окупанте” 24.08.2023 19:37 93 Новини Новини України НЕЗАЛЕЖНА ЦЕРКВА. Отримання томосу і трансформація православної церкви 24.08.2023 19:16 103