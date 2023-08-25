ВЧИТЕЛІ – ВОЛОНТЕРИ. Освітяни Дніпра активно підтримують ЗСУ

25.08.2023 13:09 19

Від шелтерів і до маскувальних сіток. У Дніпрі заклади освіти за півтора року війни перетворились на штаби допомоги. А сотні викладачів – стали волонтерами. Дбають про захисників, поранених, переселенців і нужденних

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