«Творчість єднає»! У Кам’янському відкрили художню виставку

«Творчість єднає!» Виставку Із такою назвою днями відкрили у Кам’янському. Вона, кажуть організатори, унікальна, бо об’єднала в собі роботи не лише місцевих митців, а й переселенців. До того ж в експозиції представили чимало різних жанрів

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