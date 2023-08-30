ТРИ ПОСТРІЛИ У ПОРУШНИКА. У Дніпрі поліцейський смертельно поранив чоловіка

30.08.2023 14:39 32

Смертельна суперечка у Дніпрі! Поліцейський застрелив чоловіка, який накинувся на нього та його напарницю. Конфлікт стався через те, що правоохоронці зупинили авто за порушення ПДР. Що відомо про резонансний інциндент?

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