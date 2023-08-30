Mіські новини Новини У Кам’янському відбулася Всеукраїнська серпнева конференція освітян. 30.08.2023 21:01 19 На старті навчального року. У Кам’янському відбулася Всеукраїнська серпнева конференція освітян. Участь у нараді взяли майже 400 педагогів. Спілкувались про навчання під час воєнного стану, облаштування укриттів та іновації у освітньому процесі. Продовжити читання Уперед РОСІЯ ПІД УДАРОМ. Країну-терористку масовано атакували безпілотниками Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України РОСІЯ ПІД УДАРОМ. Країну-терористку масовано атакували безпілотниками 30.08.2023 19:06 48 Новини Новини України МАСОВАНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / ЗСУ ПРОРВАЛИ ЛІНІЮ ОБОРОНИ НА ЗАПОРІЖЖІ // Війна. День 552 30.08.2023 16:45 71 Mіські новини Новини ГРОШІ НА БІЗНЕС. Власник барбершопу отримав грант від держави 30.08.2023 15:29 61 Mіські новини Новини ТРИ ПОСТРІЛИ У ПОРУШНИКА. У Дніпрі поліцейський смертельно поранив чоловіка 30.08.2023 14:39 123 Mіські новини Новини НАЖИВО. ПАТРУЛЬНИЙ ЗАСТРЕЛИВ ВОДІЯ. У Дніпрі – смертельне затримання 30.08.2023 11:45 106 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.08.2023 30.08.2023 8:46 27