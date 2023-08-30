У Кам’янському відбулася Всеукраїнська серпнева конференція освітян.

30.08.2023 21:01 19

На старті навчального року. У Кам’янському відбулася Всеукраїнська серпнева конференція освітян. Участь у нараді взяли майже 400 педагогів. Спілкувались про навчання під час воєнного стану, облаштування укриттів та іновації у освітньому процесі.

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