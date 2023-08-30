РОСІЯ ПІД УДАРОМ. Країну-терористку масовано атакували безпілотниками

30.08.2023 19:06 20

Наймасовіша атака безпілотників сколихнула росію. Цієї ночі вибухи прогріміли у декількох областях. Під ударом і аеродром Пскова. Він за 700 кілометрів від кордону з Україною.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

МАСОВАНА АТАКА ПО УКРАЇНІ / ЗСУ ПРОРВАЛИ ЛІНІЮ ОБОРОНИ НА ЗАПОРІЖЖІ // Війна. День 552

30.08.2023 16:45 63

ГРОШІ НА БІЗНЕС. Власник барбершопу отримав грант від держави

30.08.2023 15:29 54

ТРИ ПОСТРІЛИ У ПОРУШНИКА. У Дніпрі поліцейський смертельно поранив чоловіка

30.08.2023 14:39 108

НАЖИВО. ПАТРУЛЬНИЙ ЗАСТРЕЛИВ ВОДІЯ. У Дніпрі – смертельне затримання

30.08.2023 11:45 99

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 30.08.2023

30.08.2023 8:46 25

Бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок – звернення Президента Володимира Зеленського

29.08.2023 22:54 0
.