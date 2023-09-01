У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка

01.09.2023 20:29 41

Цілодобовий домашній арешт. Патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка під час затримання, обрали запобіжний захід. Як пройшло засідання і чи задовлені сторони процесу його результатом?

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