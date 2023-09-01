Mіські новини Новини У Дніпрі обрали запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка 01.09.2023 20:29 41 Цілодобовий домашній арешт. Патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка під час затримання, обрали запобіжний захід. Як пройшло засідання і чи задовлені сторони процесу його результатом? Продовжити читання Уперед ДОМАШНЄ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ. На житловому масиві «Перемога» жінка роками колекціонує мотлох Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини ДОМАШНЄ СМІТТЄЗВАЛИЩЕ. На житловому масиві «Перемога» жінка роками колекціонує мотлох 01.09.2023 18:03 61 Новини Новини України РОСІЯНИ АТАКУВАЛИ ВІННИЧИНУ / ЗСУ УСПІШНО ПРОСУВАЮТЬСЯ НА ПІВДНІ // Війна. День 555 01.09.2023 17:38 55 Mіські новини Новини У Кам’янському першачкам допомогли зібратися до школи і вручили стипендії старшокласникам 01.09.2023 15:22 61 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 01.09.2023 01.09.2023 8:56 41 Новини Новини України Домовлено про постачання в Україну великої партії броньованих «медеваків» – звернення Президента Володимира Зеленського 31.08.2023 22:11 94 Новини Новини України РОСІЯНИ ОБСТРІЛЯЛИ ХАРКІВЩИНУ / АВІАКАТАСТРОФА МІ-8: ЗАГИНУЛО 6 ПІЛОТІВ // Війна. День 554 31.08.2023 18:41 90