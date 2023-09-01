Усмішка кожної дитини, кожен урок, який сьогодні провели українські вчителі, – це доказ, що Україна точно витримає – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Щойно провів засідання Ставки. Фактично вся Ставка – про ситуацію на фронті зараз.

Головком, командувачі. Окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова.

Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити.

Була нарада з правоохоронцями – продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України.

Узяв участь у роботі дуже представницького італійського форуму – форуму «Амброзетті». Це один із ключових європейських майданчиків для напрацювання політики. Тих рішень, які потрібні. Економічних, безпекових, політичних. Подякував Італії за всю надану підтримку. Та закликав ніколи не відмовлятися від нашої природної сили – сили всього вільного світу. Сили діяти разом. На повну. Заради наших спільних інтересів. Так само, як ми діємо вже 555 днів повномасштабної війни.

І найголовніше за сьогодні. Найбільш емоційне. Впевнений, не лише для мене.

Більш як 3 мільйони 700 тисяч українських дітей сьогодні розпочали новий навчальний рік. Більшість – в Україні. Більшість – в офлайн або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми.

Звичайно, ми зробимо все, щоб на всій нашій землі можна було повернутися до шкіл, до університетів – нормально. Без онлайну. Програма створення укриттів буде реалізована. І свободу повернемо на всю нашу землю. Усмішка кожної дитини сьогодні, кожна квітка, яку діти принесли до школи, кожен урок, який сьогодні провели українські вчителі, і кожна мрія, яка виникла сьогодні в українських дітей, – усе це докази того, що Україна точно витримає. Життя триває. Життя міцнішає. І буде день, коли 1 вересня на всій нашій землі стане однаково мирним і безпечним. Слава всім, хто наближає такий час! Час нашої перемоги.

І хочу окремо сьогодні подякувати всім, хто вже зацікавився нашим новим освітнім проектом, державним проектом – застосунком «Мрія», який я представив і який незабаром зможе стати частиною життя кожної дитини, яка навчається і яка прагне до свого результату разом із нами всіма. Разом з Україною.

Слава Україні!