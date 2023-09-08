Окупанти поцілили в адмінбудівлю у Кривому Розі: одна людина загинула, щонайменше 26 – поранені

08.09.2023 13:46 31

Одразу після оголошення тривоги вибухи пролунали у середмісті Кривого Рогу. Як повідомляє очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Унаслідок чергового російського теракту загинув поліцейський. Ще трьох – рятувальники дістали з-під завалів. Вони – у важкому стані. Загалом – щонайменше 26 постраждалих криворіжців, п’ятеро з них – у лікарні.

Також постраждали розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляє: неподалік місця прильоту вже розгорнули штаб допомоги. Знайти його можна у Школі мистецтв, що за пам’ятником Святому Миколаю. Там людям нададуть будівельні матеріали. Також прийматимуть заявки на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно.

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