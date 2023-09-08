Скерували авіабомби на Херсонщину / Ракетна атака на Суми / Викрили ворожу агентку // Війна.День 562

00:00 окупанти атакували Україну ударними дронами

00:11 ворог скерував авіабомби на Херсонщину: є загиблі

00:21 росіяни атакували Сумщину ракетами

00:40 правоохоронці викрили ворожу агентку у Сумах

01:01 росіяни вдарили балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі

01:22 ЗСУ почуваються на Донецькому напрямку, наближаються до аеропорту

01:46 українські військові продовжують нищити ворожу техніку та особовий склад окупантів

2 :15 в Україну вдалося повернути ще 9 дітей

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