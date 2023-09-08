Скерували авіабомби на Херсонщину / Ракетна атака на Суми / Викрили ворожу агентку // Війна.День 562
00:00 окупанти атакували Україну ударними дронами
00:11 ворог скерував авіабомби на Херсонщину: є загиблі
00:21 росіяни атакували Сумщину ракетами
00:40 правоохоронці викрили ворожу агентку у Сумах
01:01 росіяни вдарили балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі
01:22 ЗСУ почуваються на Донецькому напрямку, наближаються до аеропорту
01:46 українські військові продовжують нищити ворожу техніку та особовий склад окупантів
2 :15 в Україну вдалося повернути ще 9 дітей