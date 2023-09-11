Mіські новини Новини 247-ий День народження Дніпра відзначили з концертами та розвагами 11.09.2023 12:29 12 247 років виповнилося Дніпру цими вихідними. Масштабного святкування не було через повномасштабну. Втім декілька локацій з розвагами для містян все ж підготували. На них побувала Катерина Нічик Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.09.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.09.2023 11.09.2023 8:26 15 Новини Новини України Фронт: за минулі сім днів маємо просування вперед – звернення Президента України 10.09.2023 22:50 70 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.09.2023 10.09.2023 7:29 89 Міжнародні новини Новини ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ВІД США / АКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОВИН ЗА ТИЖДЕНЬ 09.09.2023 17:28 88 Mіські новини Новини Смачно та поживно: У Кам’янському перевірили їдальні у навчальних закладах 09.09.2023 12:17 97 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 09.09.2023 09.09.2023 8:59 71