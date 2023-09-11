247-ий День народження Дніпра відзначили з концертами та розвагами

11.09.2023 12:29 12

247 років виповнилося Дніпру цими вихідними. Масштабного святкування не було через повномасштабну. Втім декілька локацій з розвагами для містян все ж підготували. На них побувала Катерина Нічик

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