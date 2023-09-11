Адреналінова залежність: бажання почути вибух – стан, який під час війни переживають українці

11.09.2023 14:38 24

Дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх. Під час війни українці страждають від адреналінової залежності. Це психологічний стан, коли людина прагне переживати сильні емоції. Що із цим робити? І як це загрожує здоров’ю?

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