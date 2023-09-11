Mіські новини Новини Адреналінова залежність: бажання почути вибух – стан, який під час війни переживають українці 11.09.2023 14:38 24 Дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх. Під час війни українці страждають від адреналінової залежності. Це психологічний стан, коли людина прагне переживати сильні емоції. Що із цим робити? І як це загрожує здоров’ю? Продовжити читання Уперед 247-ий День народження Дніпра відзначили з концертами та розвагами Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини 247-ий День народження Дніпра відзначили з концертами та розвагами 11.09.2023 12:29 55 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 11.09.2023 11.09.2023 8:26 21 Новини Новини України Фронт: за минулі сім днів маємо просування вперед – звернення Президента України 10.09.2023 22:50 74 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 10.09.2023 10.09.2023 7:29 95 Міжнародні новини Новини ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ВІД США / АКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОВИН ЗА ТИЖДЕНЬ 09.09.2023 17:28 92 Mіські новини Новини Смачно та поживно: У Кам’янському перевірили їдальні у навчальних закладах 09.09.2023 12:17 99