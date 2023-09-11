У Кам’ янському відбулася акція з прибирання зон відпочинку

Акція з прибирання зон відпочинку відбулась у Кам’янському. Наводили лад на “ВорОному остріві”, що розташований на Єлизаветівському котловані. Захід організував департамент екології та природних ресурсів разом із товариством Червоного Хреста, студентами та благодійниками. Територія, яку прибирали. належить місту. На відміну від інших навколо блакитних озер тут немає жодного паркану чи шлагбаума. Берег доступний для відпочинку усім охочим.

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