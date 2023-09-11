Нічна ворожа атака дронами / Успіхи ЗСУ на півдні / Повернули «Вишки Бойка» // Війна. День 565

Чергова атака дронів. Вночі окупанти випустили по Україні 12 шахедів. Усі цілі знищила наша ППО. Також збили й один безпілотник невідомого типу.

ЗСУ тримають оборону і на фронті. Наші військові звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки. А ще мають успіх в районі Новомайорського на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А за минулий тиждень українські захисники звільнили півтора квадратних кілометра нашої землі на Півдні.

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