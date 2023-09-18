Кам’янське відзначило 273-тю річницю від дня свого заснування

18.09.2023 19:00 36

273-тю річницю від дня свого заснування цими вихідними відзначило Кам’янське. Святкування – мінімальні, з міркувань безпеки. Замість масових гулянь у місті відкрили чимало важливих об’єктів. Яких саме – розкаже Катерина Нічик

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