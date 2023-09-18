Mіські новини Новини Кам’янське відзначило 273-тю річницю від дня свого заснування 18.09.2023 19:00 36 273-тю річницю від дня свого заснування цими вихідними відзначило Кам’янське. Святкування – мінімальні, з міркувань безпеки. Замість масових гулянь у місті відкрили чимало важливих об’єктів. Яких саме – розкаже Катерина Нічик Продовжити читання Уперед Понад сімдесят дітей з Нікополя вже другий рік живуть в евакуаціїНазад Вбили мирних / Обстріл Харківщини та Херсонщини / Звільнили Кліщіївку // Війна. День 572 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Вбили мирних / Обстріл Харківщини та Херсонщини / Звільнили Кліщіївку // Війна. День 572 18.09.2023 19:24 15 Mіські новини Новини Понад сімдесят дітей з Нікополя вже другий рік живуть в евакуації 18.09.2023 15:37 56 Mіські новини Новини Без російських топонімів: як перейменують місто Новомосковськ на Дніпропетровщині 18.09.2023 13:38 65 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.09.2023 18.09.2023 8:15 31 Новини Новини України Маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні знайшлася своя родина, свій дім – звернення Президента України 17.09.2023 21:31 70 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.09.2023 17.09.2023 8:57 105