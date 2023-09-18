Понад сімдесят дітей з Нікополя вже другий рік живуть в евакуації

Шкільні роки в евакуації! Понад сімдесят дітей з Нікополя вже другий рік живуть в одному із санаторіїв Дніпропетровщини. Всі вони – з родин співробітників Інтерпайп. Як тільки почалися обстріли, компанія одразу запропонувала евакуювати жінок та дітей до більш безпечного району області. Цьогоріч учні пішли на навчання до місцевої школи – аби бути як зазвичай у класах за партами. Про маленьких нікопольців з недитячими мріями – дивіться у сюжеті

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