Понад сімдесят дітей з Нікополя вже другий рік живуть в евакуації

18.09.2023 15:37 29

Шкільні роки в евакуації! Понад сімдесят дітей з Нікополя вже другий рік живуть в одному із санаторіїв Дніпропетровщини. Всі вони – з родин співробітників Інтерпайп. Як тільки почалися обстріли, компанія одразу запропонувала евакуювати жінок та дітей до більш безпечного району області. Цьогоріч учні пішли на навчання до місцевої школи – аби бути як зазвичай у класах за партами. Про маленьких нікопольців з недитячими мріями – дивіться у сюжеті

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