Mіські новини Новини Без російських топонімів: як перейменують місто Новомосковськ на Дніпропетровщині 18.09.2023 13:38 11 Без російських топонімів. У Новомосковську вже майже рік обирають нову назву місту. Утім, перейменування дається не легко. Тривають довгі дискусії та суперечки. Між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинится? Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.09.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.09.2023 18.09.2023 8:15 15 Новини Новини України Маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні знайшлася своя родина, свій дім – звернення Президента України 17.09.2023 21:31 63 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 17.09.2023 17.09.2023 8:57 97 Новини Новини України Наше завдання – дати Україні всі можливості виробляти зброю й снаряди, щоб мати надійний захист від агресії – звернення Президента 16.09.2023 20:29 85 Міжнародні новини Новини ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА / ПАМ’ЯТНИК ГЕРОЮ УКРАЇНИ У ГРУЗІЇ / ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОВИН ЗА ТИЖДЕНЬ 16.09.2023 18:57 89 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 16.09.2023 16.09.2023 9:27 80