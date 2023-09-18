Без російських топонімів: як перейменують місто Новомосковськ на Дніпропетровщині

Без російських топонімів. У Новомосковську вже майже рік обирають нову назву місту. Утім, перейменування дається не легко. Тривають довгі дискусії та суперечки. Між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинится?

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