Без російських топонімів: як перейменують місто Новомосковськ на Дніпропетровщині

18.09.2023 13:38 11

Без російських топонімів. У Новомосковську вже майже рік обирають нову назву місту. Утім, перейменування дається не легко. Тривають довгі дискусії та суперечки. Між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинится?

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