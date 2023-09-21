У Дніпрі центр психологічної підтримки відкрив кабінет для військових та їх родин.

Допомога для кожного. У Дніпрі центр психологічної підтримки «Razom з тобою» відкрив кабінет для військових та їх родин . Нині там працюють 6 фахівців . Від травня провели більше 1000 консультацій. Відвідувачів вже прийняли і у новому кабінеті. Як проходить сеанс – бачила наша знімальні група.

Продовжити читання