З 1 ЖОВТНЯ ВСІ УКРАЇНКИ, ЯКІ МАЮТЬ МЕДИЧНУ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНУ ОСВІТУ, МАЛИ СТАТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

02.10.2023 17:36

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