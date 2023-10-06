Комунальний “Зручний маршрут” за майже півмільйона гривень

06.10.2023 17:45

Криворізькі чиновники відповіли на запит 11-го каналу! Нагадаємо, на початку вересня мерія презентувала комунальний сервіс «Зручний маршрут» на заміну приватному EasyWay.

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